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У Донецькій області поховали 15-річну українку, яка загинула на Донбасі

STYLERLIFE        30.05.2018 - 16:37
Фото: pixabay.com/pixel2013
Фото: pixabay.com/pixel2013

Дівчину провели в останню путь у Торецьку

У місті Торецьк Донецької області поховали 15-річну українку, яка загинула на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків "ДНР" селища Залізне. Про це повідомив журналіст Тарас Корніюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Поховали Дашу. Навіть під час прощання на ганку школи було чути глухі звуки вибухів. Неподалік труни бабуся обіймала свою заплакану онучку і бубоніла тій на вухо: "Я тебе всегда говорю, не выходи просто так на улицу. Там стреляют. Могут убить", - розповів він.

Фото: Дар'я Каземірова (facebook.com/butusov.yuriy)

"Такого місцеві не пам'ятають ще з літа 2014. Б'ють бойовики цілеспрямовано по місту. За останній місяць прильоти в лікарню, житлові квартали. Останній забрав життя 15-річної дитини. Терор цивільного населення - головна зброя "ЛДНР", - зазначив журналіст.

Фото: facebook.com/taras.korniyuk

"Мета - посіяти паніку та агресію проти ЗСУ, які нібито принесли війну на Донбас. Хоча всім фанатом "руского міра" варто усвідомити на все життя - українська армія була на Донбасі завжди і завжди при цьому був мир. А війна почалась з приходом сюди рускіх апалчєнцев з Сибіру, Чечні та інших регіонів РФ, які регулярно повертаються додому вже вантажем "двісті", - додав автор публікації.

Скріншот поста (facebook.com/taras.korniyuk)

Раніше повідомлялося, що вчитель загиблої на Донбасі українки розповів про останній день її життя.

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Теги: похорон, Донецкая область, война на Донбассе
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