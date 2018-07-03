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В Донецкой области военный вертолет пролетел над пляжем (видео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 19:40
Скрин видео (youtubе/Військове телебачення України)
Скрин видео (youtubе/Військове телебачення України)

Вертолет чуть не сдул пляжный тент

В Донецкой области украинский военный вертолет пролетел над пляжем с отдыхающими. Впечатляющее видео опубликовали на YouTube-канале "Якорь".

Сообщается, что военный вертолет совершил полет над кромкой моря в поселке Рыбацкое, возле Мариуполя Донецкой области. Он пролетел на глазах у отдыхающих в самый разгар дня, около трех часов.

Военный вертолет летел так низко, что его лопасти чуть не сдули пляжный тент. Десятки отдыхающих были поражены этим полетом.

В описании видео указывается, что полет был совершен в рамках учений.

Видео: Полет над пляжем (YouTube/"Якорь")

Кстати, полет украинского штурмовика над пляжем покорил сеть.

Пользователей сети поразил полет украинского штурмовика СУ-25 над одним из пляжей на территории курортного поселка Кирилловка.

"Пляжный сезон. Полеты украинской авиации на чрезвычайно низкой высоте. Кадры за период 2015-2018 годов с Кирилловки и Затоки", - говорится в сообщении.

Люди тонут молча

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Теги: вертолет, пляж, полет
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