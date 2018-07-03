У Донецькій області військовий вертоліт пролетів над пляжем (відео)

Вертоліт трохи не здув пляжний тент

В Донецькій області український військовий вертоліт пролетів над пляжем з відпочиваючими. Вражаюче відео опублікували на YouTube-каналі "Якір".

Повідомляється, що військовий вертоліт здійснив політ над кромкою моря в селищі Рибальське, біля Маріуполя Донецької області. Він пролетів на очах у відпочиваючих в самий розпал дня, близько трьох годин.

Військовий вертоліт летів так низько, що його лопасті трохи не здули пляжний тент. Десятки відпочиваючих були вражені цим польотом.

В описі відео вказується, що політ був здійснений в рамках навчань.

Відео: Політ над пляжем (YouTube/"Якір")

До речі, політ українського штурмовики над пляжем підкорив мережу.

Користувачів мережі вразив політ українського штурмовика СУ-25 над одним з пляжів на території курортного селища Кирилівка.

"Пляжний сезон. Польоти української авіації на надзвичайно низькій висоті. Кадри за період 2015-2018 років з Кирилівки і Затоки", - йдеться в повідомленні.

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