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У Донецькій області військовий вертоліт пролетів над пляжем (відео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 19:40
Скрін відео (youtubе/Військове телебачення України)
Скрін відео (youtubе/Військове телебачення України)

Вертоліт трохи не здув пляжний тент

В Донецькій області український військовий вертоліт пролетів над пляжем з відпочиваючими. Вражаюче відео опублікували на YouTube-каналі "Якір".

Повідомляється, що військовий вертоліт здійснив політ над кромкою моря в селищі Рибальське, біля Маріуполя Донецької області. Він пролетів на очах у відпочиваючих в самий розпал дня, близько трьох годин.

Військовий вертоліт летів так низько, що його лопасті трохи не здули пляжний тент. Десятки відпочиваючих були вражені цим польотом.

В описі відео вказується, що політ був здійснений в рамках навчань.

Відео: Політ над пляжем (YouTube/"Якір")

До речі, політ українського штурмовики над пляжем підкорив мережу.

Користувачів мережі вразив політ українського штурмовика СУ-25 над одним з пляжів на території курортного селища Кирилівка.

"Пляжний сезон. Польоти української авіації на надзвичайно низькій висоті. Кадри за період 2015-2018 років з Кирилівки і Затоки", - йдеться в повідомленні.

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Теги: вертолет, пляж, полет
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