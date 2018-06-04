"Воспитывают": полет украинского штурмовика над пляжем покорил сеть (видео)

Украинская авиация пролетала на чрезвычайно низкой высоте

Пользователей сети поразил полет украинского штурмовика СУ-25 над одним из пляжей на территории курортного поселка Кирилловка. Соответствующий пост был сделан в группе "MilitaryAviation.in.UA" в Facebook.

"Пляжный сезон. Полеты украинской авиации на чрезвычайно низкой высоте. Кадры за период 2015-2018 годов с Кирилловки и Затоки", - говорится в сообщении.

Видео: полет штурмовиков над пляжем в Кирилловке (facebook.com/MilitaryAviationInUA)

В то же время пользователи сети подчеркнули, что "гордятся украинской авиацией и ее пилотами".

"Это наши украинские парни, я горжусь нашей авиацией и ее пилотами. Это моя страна", - сказал пользователь Юрий Карленко.

"А если бы на такой высоте прошел Ил-76 или Ан-124 – то эмоций у отдыхающих было бы побольше", - подчеркнул юзер Павел Родионов.

"Там из ДНР много отдыхающих. Пусть смотрят. Вату воспитывают", - сказал пользователь Дмитрий Орлов.

"Вот где Украина, вот где гордость. Молодцы. А не "эти 450". Гадость…", - подчеркнула юзер Таня Боро.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/MilitaryAviationInUA)

Кстати, над пляжем близ села Кирилловка в Запорожской области пролетел украинский штурмовик, чем напугал отдыхающих на пляже. Видео с необычным полетом опубликовал волонтер Роман Синицын.

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на высоте 10 метров над уровнем моря, вдоль пляжа недалеко от села Кирилловка Запорожской области. Отдыхающие на пляже Азовского моря были взбудоражены. Как утверждают очевидцы, это не первый такой полет. Ранее, в конце мая, этот Су-25 видели в районе шести часов утра. Он также пролетал очень низко над землей. Причины таких полетов неизвестны.

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