"Виховують": політ українського штурмовика над пляжем підкорив мережу (відео)

Українська авіація пролітала на надзвичайно низькій висоті

Користувачів мережі вразив політ українського штурмовика СУ-25 над одним з пляжів на території курортного селища Кирилівка. Відповідний пост був зроблений в групі "MilitaryAviation.in.UA" Facebook.

"Пляжний сезон. Польоти української авіації на надзвичайно низькій висоті. Кадри за період 2015-2018 років з Кирилівки і Затоки", - йдеться в повідомленні.

Відео: політ штурмовиків над пляжем в Кирилівці (facebook.com/MilitaryAviationInUA)

У той же час користувачі мережі підкреслили, що "пишаються українською авіацією та її пілотами".

"Це наші українські хлопці, я пишаюся нашою авіацією та її пілотами. Це моя країна", - сказав користувач Юрій Карленко.

"А якби на такій висоті пройшов Іл-76 або Ан-124 – те емоцій у відпочиваючих було б більше", - підкреслив юзер Павло Родіонов.

"Там ДНР багато відпочиваючих. Нехай дивляться. Вату виховують", - сказав користувач Дмитро Орлов.

"Ось де Україна, ось де гордість. Молодці. А не "ці 450". Гидота...", - підкреслила юзер Таня Боро.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/MilitaryAviationInUA)

До речі, над пляжем поблизу села Кирилівка в Запорізькій області пролетів український штурмовик, чим налякав відпочиваючих на пляжі. Відео з незвичайним польотом опублікував волонтер Роман Синіцин.

Штурмовик Су-25 ВПС України пролетів на висоті 10 метрів над рівнем моря, вздовж пляжу недалеко від села Кирилівка Запорізької області. Відпочивальники на пляжі Азовського моря були збуджені. Як стверджують очевидці, це не перший такий політ. Раніше, в кінці травня, цей Су-25 бачили в районі шести годин ранку. Він також пролітав дуже низько над землею. Причини таких польотів невідомі.

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