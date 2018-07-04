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"Допустил ошибку": работник "Суспильного мовлення" опроверг слухи о своих миллионных доходах

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:58
Фото: stvdetectormedia
Фото: stvdetectormedia

В подтверждение своих слов Грузинский опубликовал официальный документ — справку о доходах

Сотрудник "Суспильного" Дмитрий Грузинский опроверг распространенные в СМИ информацию о свои миллионные состояния. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Недавно главный редактор Leopolis.news Андрей Болкун рассказал, что директор одного из департаментов "Суспильного" Дмитрий Грузинский задекларировал за прошлый год 31 млн 703 тыс. гривен прибыли с основного места работы.

В "Суспильном" считают, что их сотрудник стал жертвой фейков и манипуляций в СМИ. Сам Грузинский оправдывается, что допустил ошибку при заполнении ежегодной декларации

"В этом году я впервые в жизни заполнял эту декларацию — и не поставил запятую, чтобы отделить копейки от гривен. Именно поэтому мои 317 тыс. 034 гривны и 39 копеек официальной — до налогообложения — заработной платы от ПАО "НСТУ" в 2017 г. "превратились" на 31 млн", - утверждает он.

Скриншот поста (facebook.com/ДмитрийГрузинский)

В подтверждение своих слов Грузинский опубликовал официальный документ — справку о доходах, подтверждающую фактическую сумму зарплаты.

Фото: facebook.com/ДмитрийГрузинский

Он считает, что эту случайную ошибку использовали для новой волны информатак на "Суспильне"

"Для хейтеров сообщаю: "расстреливать" за такое нельзя! Разве забодать.... Ведь, согласно Закону, наказывается только умышленное внесение в декларацию заведомо ложных данных", - подытожил Грузинский.

Скриншот поста (facebook.com/ДмитрийГрузинский)

Ранее сообщалось, что чиновники Аласании "получают" 32 миллиона зарплаты.

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Теги: коррупция, Зураб Аласания
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