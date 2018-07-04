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"Допустився помилки": працівник "Суспільного мовлення" спростував чутки про свої мільйонні статки

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:58
Фото: stvdetectormedia
Фото: stvdetectormedia

На підтвердження своїх слів Грузинський опублікував офіційний документ — довідку про доходи

Працівник "Суспільного мовлення" Дмитро Грузинський спростував поширені в ЗМІ інформацію про свої мільйонні статки. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нещодавно головний редактор Leopolis.news Андрій Болкун розповів, що директор одного з департаментів "Суспільного" Дмитро Грузинский задекларував за минулий рік 31 млн 703 тис. гривень прибутку з основного місця роботи.

В "Суспільному" вважають, що їхній працівник став жертвою фейків і маніпуляцій у ЗМІ. Сам Грузинський оправдовується, що допустив помилку при заповненні щорічної декларації

"Цьогоріч я вперше в житті заповнював цю декларацію — і не поставив кому, щоби відділити копійки від гривень. Саме тому мої 317 тис. 034 гривні та 39 копійок офіційної — до оподаткування — заробітної платні від ПАТ "НСТУ" у 2017 р. "перетворилися" на 31 млн", - стверджує він.

Скріншот поста (facebook.com/ДмитрийГрузинский)

На підтвердження своїх слів Грузинський опублікував офіційний документ — довідку про доходи, що підтверджує фактичну суму зарплати.

Фото: facebook.com/ДмитрийГрузинский

Він вважає, що цю випадкову помилку використали для нової хвилі інформатак на "Суспільне".

"Для хейтерів повідомляю: "розстрілювати" за таке не можна! Хіба забодати…. Адже, відповідно до Закону, карається тільки навмисне внесення до декларації неправдивих даних", - підсумував Грузинський.

Скріншот поста (facebook.com/ДмитрийГрузинский)

Раніше повідомлялося, що чиновники Аласанії "отримують" 32 мільйони зарплати.

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Теги: коррупция, Зураб Аласания
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