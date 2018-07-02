Чиновники Аласанії "отримують" 32 мільйони зарплати, - експерт

Експерт вважає, що потрібна ревізійна комісія

Директор одного з департаментів "Суспільного" задекларував за минулий рік 31 млн 703 тис. гривень прибутку з основного місця роботи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-заступник голови ЛОО НСЖУ, головний редактор Leopolis.news Андрій Болкун.

За його словами, виписки мільйонних премій на каналі можливі за відсутності ревізійної комісії.

"Чиновник Аласанії "заробив" майже 32 мільйони на "Суспільному" за минулий рік! Тобто майже 2,7 млн гривень в місяць. Поки на "Суспільному" відсутня ревізійна комісія, чиновники гуляють на повну котушку. Пам'ятаєте скандал з 173 тисячами премій для членів правління каналу? Тепер бачимо, як пересічному керівнику департаменту виписали майже 32 мільйони! Апетити ростуть!", - написав експерт.

Він також надав посилання на декларацію цього директора департаменту Дмитра Грузинського.

Скріншот сайту (public.nazk.gov.ua)

"І що найважливіше - ні в кого зі співробітників каналу, активістів або борців з корупцією не виникло питання: як можна роздавати такі премії в той час, як "Суспільне" постійно скаржиться на недофінансування?", - написав експерт.

Він переконаний, що ревізійну комісію на каналі треба негайно створювати.

"Нещодавно в черговий раз наглядова рада "Суспільного" не зміг затвердити оголошення про конкурс на посаду членів ревізійної комісії. Поки не буде створена ревізійна комісія Національного суспільного телебачення України - ми не зможемо розібратися навіть з питанням мільйонних заробітків у підлеглих Аласанії!", - резюмував експерт.

Як відомо, в минулому році з-за премії членам правління "Суспільного" розгорівся скандал. Вони отримали по 173 тис. гривень (премії в розмірі тримісячного посадового окладу).

Скріншот поста (facebook.com/anbolkun)

До речі, нещодавно ми писали про те, що АТОшники вимагають вибачень від Аласанії і вимагали зупинити трансляцію футбольних матчів.

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