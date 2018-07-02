Чиновники Аласании "получают" 32 миллиона зарплаты, - эксперт

Эксперт считает, что нужна ревизионная комиссия

Директор одного из департаментов "Суспильного" задекларировал за прошлый год 31 млн 703 тыс. гривен прибыли с основного места работы. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-заместитель председателя в ЛОО НСЖУ, главный редактор Leopolis.news Андрей Болкун.

По его словам, выписки миллионных премий на канале возможны из-за отсутствия ревизионной комиссии.

"Чиновник Аласании "заработал" почти 32 миллиона на "Суспильному" за прошлый год! То есть почти 2,7 млн гривен в месяц. Пока на "Суспильному" отсутствует ревизионная комиссия, чиновники гуляют на полную катушку. Помните скандал из 173 тысячами премий для членов правления канала? Теперь видим, как рядовому руководителю департамента выписали почти 32 миллиона! Аппетиты растут!", - написал эксперт.

Он также предоставил ссылку на декларацию этого директора департамента Дмитрия Грузинского.

Скриншот сайта (public.nazk.gov.ua)

"И что самое важное - ни у кого из сотрудников канала, активистов или борцов с коррупцией не возник вопрос: как можно раздавать такие премии в то время, как "Суспильное" постоянно жалуется на недофинансирование?", - написал эксперт.

Он убежден, что ревизионную комиссию на канале надо создавать немедленно.

"Недавно в очередной раз наблюдательный совет "Суспильного" не смог утвердить объявление о конкурсе на должность членов ревизионной комиссии. Пока не будет создана ревизионная комиссия Национального общественного телевидения Украины - мы не сможем разобраться даже с вопросом миллионных заработков у подчиненных Аласании!", - резюмировал эксперт.

Как известно, в прошлом году из-за премии членам правления "Суспильного" разгорелся скандал. Они получили по 173 тыс. гривен (премии в размере трехмесячного должностного оклада).

Скриншот поста (facebook.com/anbolkun)

Кстати, недавно мы писали о том, что АТОшники требуют извинений от Аласании и требовали остановить трансляцию футбольных матчей.

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