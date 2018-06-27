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"Воевали не для того, чтобы российские прихвостни поливали нас грязью", - АТОшники требуют извинений от Аласании

STYLERLIFE        27.06.2018 - 18:13
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Накануне бойцы пикетировали здание "Суспильного"

Участники АТО, которые вчера пикетировали здание "Суспильного" и требовали остановить трансляцию футбола из России, требуют извинений от руководителя канала за оскорбления в свою сторону. Об этом написал соорганизатор акции Роман Семчишин, председатель Союза участников войны с российским оккупантом "Форпост".

По словам Семшишина, АТОшников оскорбили высказывания Аласании в Facebook о "кучке людей в камуфляже".

"Мы не для того воевали на востоке и защищали нашу страну, чтобы российские прихвостни типа Аласания называли нас переодетыми АТОшниками. Мы требуем извинений от руководителя" Общественного "за свои слова", - написал Семчишин.

Он напомнил, что вчера с собратьями пикетировали здание НТКУ.

"Вчера мы с собратьями вышли на пикет под стены Общественного с чьей подачи "Интер" и НТН получили возможность транслировать Чемпионат мира по футболу из России. Мы требовали от руководителя канала Зураба Аласании выйти к людям, пообщаться, объяснить - не пекут ему кровавые деньги, которые он получил от продажи прав на трансляцию? За какие заслуги он выписал себе и своим заместителям премии?" - написал активист.

Он отметил, что пообщаться с Аласанией активистам вчера не удалось.

"Но Зураб не вышел - решил поливать нас грязью через Facebook, назвав нас "кучкой людей, одетых в камуфляж". Выйти и проверить - не хватило духа", - отметил Семчишин.

АТОшник добавил, что он ждет публичных извинений от руководителя "Суспильного".

"Мой Батальон потерял просто страшное количество погибших на Донбассе, там закончили свою земную жизнь десятки моих собратьев. И в это же время руководитель "Суспильного" тупо зарабатывает деньги на трансляции из России, позволяет прославлять Путина с экранов телевизоров. Не за таких "аласаниях" мы воевали! Ждем прощения, Аласания. Прощать поливание грязью - не будем!" - подытожил активист.

Напомним, вчера участники АТО засыпали вход в "Суспильного" "кровавыми деньгами", требуя от Зураба Аласания отменить трансляцию футбола из России. НТКУ продало права на трансляцию двум каналам - "Интеру" и НТН.

Напомним, что участники АТО принесли Зурабу Аласания "кровавые деньги" из-за трансляции футбола.

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Теги: Зураб Аласания, чм 2018
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