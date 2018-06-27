"Воювали не для того, щоб російські прихвостні поливали нас брудом", - АТОшники вимагають вибачень від Аласанії

Напередодні бійці пікетували будівлю "Суспільного"

Учасники АТО, які вчора пікетували приміщення "Суспільного" і вимагали зупинити трансляцію футболу з Росії, вимагають вибачень від керівника каналу за образи у свій бік. Про це написав співорганізатор акції Роман Семчишин, голова Спілки учасників війни з російським окупантом "Форпост".

За словами Семшишина, АТОшників образили висловлювання Аласанії у Facebook про "купку людей в камуфляжі".

"Ми не для того воювали на сході і захищали нашу країну, щоб російські прихвостні типу Аласанії називали нас перевдягнутими АТОшниками. Ми вимагаємо вибачення від керівника "Суспільного" за свої слова", - написав Семчишин.

Він нагадав, що учора з побратимами пікетували приміщення НТКУ.

"Учора ми із побратимами вийшли на пікет під стіни Суспільного, з чиєї подачі "Інтер" та НТН отримали можливість транслювати Чемпіонат світу із футболу з Росії. Ми вимагали від керівника каналу Зураба Аласанії вийти до людей, поспілкуватись, пояснити – чи не печуть йому криваві гроші, які він отримав від продажу прав на трансляцію? За які заслуги він виписав собі та своїм заступникам премії?" - написав активіст.

Він зазначив, що поспілкуватись із Аласанією активістам вчора не вдалось.

"Але Зураб не вийшов – вирішив поливати нас брудом через Facebook, назвавши нас "купкою людей, одягнених у камуфляж". Вийти та перевірити – забракло духу", - зазначив Семчишин.

АТОшник додав, що він чекає публічних вибачень від керівника "Суспільного".

"Мій Батальйон втратив просто страшну кількість загиблими на Донбасі, там закінчили своє земне життя десятки моїх Побратимів. І в цей же час керівник "Суспільного" тупо заробляє гроші на трансляції з Росії, дозволяє прославляти Путіна з екранів телевізорів. Не за таких "аласаній" ми воювали! Чекаємо на вибачення, Аласанія. Пробачати поливання брудом – не будемо!" – підсумував активіст.

Нагадаємо, учора учасники АТО засипали вхід до "Суспільного" "кривавими грошима", вимагаючи від Зураба Аласанії скасувати трансляцію футболу із Росії. НТКУ продало права на трансляцію двом каналам – "Інтеру" та НТН.

Нагадаємо, що учасники АТО принесли Зурабу Аласанії "криваві гроші" через трансляцію футболу.

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