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Дорофеева показала нежный поцелуй с новым возлюбленным: чувственное фото

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 12:54
Дорофеева показала нежный поцелуй с новым возлюбленным: чувственное фото Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева, которая недавно перестала скрывать своего нового избранника и призналась, что это ресторатор Михаил Кацурин, поделилась чувственным фото с любимым.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram, при этом отключила возможность комментировать.

На фото Миша нежно целует Надю, а та закрыла глаза и счастливо улыбается.

Артистка не стала подписывать кадр, а только оставила смайлик. Судя по всему, она решила больше не скрывать свое счастье от поклонников.

Дорофеева показала нежный поцелуй с новым возлюбленным: чувственное фото

Надя Дорофеева больше не скрывает роман с Михаилом Кацуриным (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Интересно, что Дорофеева обнародовала фото после того, как в сети появилась новая публикация бывшей жены Кацурина Дарьи. На снимке девушка запечатлена в нижнем белье, в кадр также попали мужские руки, которые заплетают ей косички.

Дорофеева показала нежный поцелуй с новым возлюбленным: чувственное фото

Даше Кацуриной заплел косы загадочный мужчина (фото: Instagram/Dasha Katsurina)

Фото было сделано в Тель-Авиве в Израиле, где сейчас также находится и экс-супруг Нади Владимир Дантес. Пользователи сети тут же предположили, что на фото именно он, а некоторые вроде бы даже узнали часть его тату на руке.

После развода Дантеса и Дорофеевой этой парочке приписывают роман. Да и сам артист не скрывает, что активно проводит с Дашей время. В результате оба семейства подозревают в "любовном четырехугольнике".

Напомним, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес были вместе 11 лет, 7 из которых - в браке. О расставании звездная пара объявила в марте 2022 года. Ресторатор Михаил Кацурин и его жена-дизайнер Дарья рассказали о разводе в тот же день. В их браке родилось двое детей, младшему из которых 22 июля исполнится год.

Мы также писали, что Дантес показал старшего на 15 лет брата и маленького племянника, с которыми встретился в Израиле.

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Надя Дорофеева Владимир Дантес
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