"Достучаться до сознания": журналист дал важный совет по возвращению Крыма

Украине нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы на полуострове

Украине нужно набраться терпения и искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина. Такое мнение высказал в своей колонке на "Новом времени" журналист Евгений Киселев.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не вечный и существует серьезный дефицит ответственного подхода к конструированию долгосрочной крымской политики.

"Война, горячая или холодная, заканчивается либо победой, либо поражением, либо мирным договором, в основе которого всегда лежит компромисс. Как начинать переговоры с той будущей Россией, которая рано или поздно изменится, надо думать уже сейчас. Путин не вечный. Даже если он решит, как Си Цзиньпин (глава КНР, - ред.), править до самой смерти, рано или поздно там все-таки будет другой политический режим", - отметил Киселев.

"Понятно, что Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее сегодня с помощью силы или только юридических методов едва ли возможно. Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму – искать способ достучаться до сознания каждого кримчанина", - подчеркнул он.

"Если Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью современных интернет-технологий, то в этом направлении нужно думать и украинским политикам", - считатет журналист.

"В 70-е, ради разрядки напряженности, снижения уровня противостояния и подписания тех или иных договоренностей, страны Запада закрыли глаза на многие вещи в СССР - в том числе и на аннексию Прибалтики. Сейчас очень важно делать все, чтобы не допустить повторения тех времен", - добавил Киселев.

Ранее журналист указал на преступление оккупантов в Крыму.