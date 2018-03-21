Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Достучаться до сознания": журналист дал важный совет по возвращению Крыма

STYLERLIFE        21.03.2018 - 09:08
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Украине нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы на полуострове

Украине нужно набраться терпения и искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина. Такое мнение высказал в своей колонке на "Новом времени" журналист Евгений Киселев.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не вечный и существует серьезный дефицит ответственного подхода к конструированию долгосрочной крымской политики.

"Война, горячая или холодная, заканчивается либо победой, либо поражением, либо мирным договором, в основе которого всегда лежит компромисс. Как начинать переговоры с той будущей Россией, которая рано или поздно изменится, надо думать уже сейчас. Путин не вечный. Даже если он решит, как Си Цзиньпин (глава КНР, - ред.), править до самой смерти, рано или поздно там все-таки будет другой политический режим", - отметил Киселев.

"Понятно, что Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее сегодня с помощью силы или только юридических методов едва ли возможно. Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму – искать способ достучаться до сознания каждого кримчанина", - подчеркнул он.

"Если Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью современных интернет-технологий, то в этом направлении нужно думать и украинским политикам", - считатет журналист.

"В 70-е, ради разрядки напряженности, снижения уровня противостояния и подписания тех или иных договоренностей, страны Запада закрыли глаза на многие вещи в СССР - в том числе и на аннексию Прибалтики. Сейчас очень важно делать все, чтобы не допустить повторения тех времен", - добавил Киселев.

Ранее журналист указал на преступление оккупантов в Крыму.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"А когда-то ходили поезда": в сети показали запустение на вокзале в Крыму Журналисты рассказали о военных из Крыма, которые не изменили присяге (видео)
Теги: Крым, Евгений Киселев
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top