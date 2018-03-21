"Достучатися до свідомості": журналіст дав важливу пораду по поверненню Криму

Україні потрібно набратися терпіння і готуватися до ведення роз'яснювальної та пропагандистської роботи на півострові

Україні потрібно набратися терпіння і шукати спосіб достукатися до свідомості кожного кримчанина. Таку думку висловив у своїй колонці на "Новом времени" журналіст Євген Кисельов.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін не вічний і існує серйозний дефіцит відповідального підходу до конструювання довгострокової кримської політики.

"Війна, гаряча або холодна, закінчується або перемогою, або поразкою, або мирним договором, в основі якого завжди лежить компроміс. Як починати переговори з тією майбутньою Росією, яка рано чи пізно зміниться, треба думати вже зараз. Путін не вічний. Навіть якщо він вирішить, як Сі Цзіньпін (голова КНР, - ред.), правити до самої смерті, рано чи пізно там все-таки буде інший політичний режим", - зазначив Кисельов.

"Зрозуміло, що Україна не може програти політичну війну за Крим, а виграти її сьогодні з допомогою сили або тільки юридичних методів навряд чи можливо. Потрібно набратися терпіння і готуватися до ведення роз'яснювальної та пропагандистської роботи в Криму – шукати спосіб достукатися до свідомості кожного кримчанина", - підкреслив він.

"Якщо Росія намагалася вплинути на вибори в США за допомогою сучасних інтернет-технологій, то в цьому напрямку потрібно думати і українським політикам", - вважає журналіст.

"В 70-ті, заради розрядки напруженості, зниження рівня протистояння і підписання тих чи інших домовленостей, країни Заходу закрили очі на багато речей в СРСР - в тому числі й на анексію Прибалтики. Зараз дуже важливо робити все, щоб не допустити повторення тих часів", - додав Кисельов.

Раніше журналіст вказав на злочин окупантів в Криму.