"Дожди с грозами": синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные

Также стало известно, какой будет погода на популярных украинских курортах

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных, 9 и 10 июня. Об этом передает УНИАН.

Сообщается, что на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, но, несмотря на это, во всех регионах ожидается теплая погода.

В субботу, 9 июня в Киеве пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью достигнет +14°, днем +27°. В воскресенье, 10 июня в столице осадки не ожидаются. Температура воздуха +14°...+27°.

Фото: pixabay.com

Во Львове в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье также ожидается гроза, +13°…+29°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +28°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13°...+28°. В воскресенье до +28°, также ожидаются осадки.

В Одессе на выходных обещают дожди с грозами. В субботу температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье +16°...+25°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.

Фото: Дождь (pixabay.com)

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +13°...+28°.

В Симферополе в субботу солнечно, +14°...+28°. В воскресенье +14°...+28°, без осадков.

Также в издании рассказали, какой будет погода на популярных украинских курортах.

В Буковеле (Ивано-Франковская область) в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +22°.

В Моршине (Львовская область) в субботу без осадков, ночью +12°, днем +28°. В воскресенье ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +29°.

В Трускавце (Львовская область) в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +28°, облачно с прояснениями.

В Сваляве (Закарпатье) в субботу без осадков, +28°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+28°.

В Затоке (Одесская область) в субботу без осадков, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.

В Бердянске в субботу ясно, температура до +26°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +14° …+24°.

Ранее сообщалось, что синоптик дал прогноз на все лето.