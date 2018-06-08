Буря, дожди и похолодание: синоптик дал прогноз на все лето

В июне, июле и августе ожидаются осадки

В Украине ожидается теплое лето с дождями и похолоданием в июле. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии изданию "Апостроф".

По данным эксперта, понижение температуры, которое наблюдается сейчас, продлится до 11 июня.

"До 11 июня просчитываются дневные температуры на уровне 20-23 градусов тепла, а ночные – 11-12 тепла. А уже с 12 июня температура резко повысится. Дневные показатели температур будут доходить до 26-29 градусов, а то и всех 30 выше нуля. И так будет вплоть до 20 июня. С 20 по 23 июня будет наблюдаться незначительное понижение температур до 22-24 градусов тепла, а с 25 июня и до конца месяца стабильно ожидается 29-32 градуса тепла", - рассказал Горбань.

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Первый месяц лета, по прогнозам синоптиков и Укргидрометцентра, будет теплее, чем обычно. Средняя температура воздуха в июне будет держаться на уровне от 18 до 22 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних значений в течение многих лет.

Также в июне ожидаются дожди. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях количество осадков будет на уровне средних многолетних показателей. В других областях количество осадков в июне будет меньше средних многолетних значений.

"С 13 по 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди. 20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", - отметил Горбань.

Помимо того кратковременные осадки ожидаются 26 и 27 июня.

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Июль поначалу будет прохладным.

"С 1 по 7 июля будет относительно прохладно: 23-24 градуса тепла, потому что с 3 по 5 июля просчитывается подход циклона, который принесет дожди. Уже с 9 июля и по 22 будет жарко: от 27 до 32 градусов тепла. С 22 июля просчитывается второй подход циклона и вновь понижение температуры, причем резкое. К 23-24 июля температура опустится до 21-24 градусов тепла, но так будет всего 2-3 дня. И уже с 25 июля и до конца месяца температура будет держаться 27-30 градусов выше нуля", - сообщил синоптик.

В июле предварительно осадки прогнозируются 11, 12, 26 и 28 числа. Однако температура воздуха будет довольно высокой.

В августе, по данным синоптика, ожидаются температурные качели.

"Август будет прохладный. Обычно первые семь дней августа очень жаркие, но не в этом году. С 1 по 4 августа дневная температура просчитывается 19-22 градуса тепла. С 7 по 9 августа температура поднимется уже до 25-27 градусов выше нуля, но уже к 12 августа вновь резкое понижение до 19-22 градусов с отметкой "плюс". А через два дня вновь рост температуры до 26-29 градусов тепла. С 18 августа вообще просчитывается сильное похолодание, которое продержится до конца лета. Температуры в это время ожидаются от 19 до 21 градуса тепла", - рассказал Горбань.

13, 20, 21 и 28 августа предварительно прогнозируют кратковременные дожди.

Кстати, синоптик дала прогноз на выходные.

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