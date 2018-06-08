"Грозовые дожди": синоптик дала прогноз на выходные

Украинцев предупредили об осадках и грозах

На выходных, 9 и 10 июня, в Украине ожидается теплая погода. Однако местами вероятны дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Выходные. Суббота. Дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винницкая-Черкасская-Кировоградская-Полтавская-Харьковская области вплоть до Луганской области. Затронет Одесскую и Киевскую области", - предупредила эксперт.

На остальной территории - без осадков.

"Везде очень тепло, до жары, +25+30, на Востоке +20+25 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В воскресенье, 10 июня, грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на Западе.

"Большинство областей - в сухой погоде. Температура воздуха понизится до +22+26 градусов, на Востоке до +19+23 градусов", - рассказала синоптик.

Фото: flickr.com/ebrd

В Киеве в субботу, 9 июня, вероятность дождя есть, однако незначительная. Ожидается жаркая погода, до +29 градусов. В воскресенье, 10 июня, в столице - без осадков. +26 градусов.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз на пятницу.

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