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Не жарко і з опадами: синоптики уточнили прогноз на п'ятницю

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:32
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

В Україні буде прохолодно

У п'ятницю, 8 червня, на всій території країни похолодає, а місцями навіть пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, найбільш сильні опади можливі у західних областях. На півночі і в центрі країни очікується +7+13 градусів тепла вночі і +23+26 градусів вдень.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У східних областях вночі буде +7+11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 21+23 градусів.

У західних областях вночі температура повітря складе +12+18 градусів, вдень підвищиться до +24+27 градусів.

На півдні країни вночі буде +12+15, вдень +22+26 градусів тепла.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У Києві буде сухо, без опадів. Температура повітря становитиме +13+25 градусів протягом доби.

Раніше синоптики розповіли про погоду на вихідні.

У суботу, 9 червня, дощі з грозами очікуються майже по всій території країни. Опадів не передбачається у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях. У той же час жителі всіх регіонів відчують невелике підвищення температури. Зокрема, у південних областях та на Закарпатті – до +29.

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Теги: погода
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