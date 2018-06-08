Не жарко и с осадками: синоптики уточнили прогноз на пятницу

В Украине будет прохладно

В пятницу, 8 июня, на всей территории страны похолодает, а местами даже пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, самые сильные осадки возможны в западных областях. На севере и в центре страны ожидается +7+13 градусов тепла ночью, и +23+26 градусов днем.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В восточных областях ночью будет +7+11 градусов тепла, в днем столбик термометра поднимется до 21+23 градусов.

В западных областях ночью температура воздуха составит +12+18 градусов, днем повысится до +24+27 градусов.

На юге страны ночью будет +12+15, а днем +22+26 градусов тепла.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В Киеве будет сухо, без осадком. Температура воздуха составит +13+25 градусов в течении суток.

Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные.

В субботу, 9 июня, дожди с грозами ожидаются почти по всей территории страны. Осадков не предвидится в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой областях. В то же время жители всех регионов почувствуют небольшое повышение температуры. В частности, в южных областях и на Закарпатье – до +29.

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