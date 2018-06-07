"Дожди с грозами": синоптики рассказали о погоде на выходные

Наверное, большинство украинцев не смогут провести выходные на природе

Синоптики рассказали, какой будет погода на эти выходные, 9 и 10 июня. Об этом передает Укргидрометцентр.

В субботу, 9 июня, дожди с грозами ожидаются почти по всей территории страны. Осадков не предвидится в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой областях. В то же время жители всех регионов почувствуют небольшое повышение температуры.

В частности, в южных областях и на Закарпатье – до +29.

На остальной территории на 1-3 градуса меньше.

Минимальная температура – не выше +24 – в Харьковской и Сумской областях.

В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем ​​25-27 градусов тепла.

Фото: Погода 9 июня (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 10 июня, погода ожидается такая же, как и в субботу.

Осадки вероятны в западном и центральном регионе, а так же в Николаеве и Херсоне.

Фото: Дождь (РБК-Украина)

Температура почти не изменится.

Максимальные +28 – на юге, на остальной территории – в среднем +26.

Только в Сумской области будет не больше 23 градусов тепла.

В столице небольшой дождь, ночью 13-15, днем ​​23-25 ​​выше нуля.

Фото: Погода 10 июня (meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 июня, ожидается ночное похолодание, а погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью.

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