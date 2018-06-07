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"Дощі з грозами": синоптики розповіли про погоду на вихідні

STYLERLIFE        07.06.2018 - 16:32
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напевно, більшість українців не зможуть провести вихідні на природі

Синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні, 9 і 10 червня. Про це передає Укргідрометцентр.

У суботу, 9 червня, дощі з грозами очікуються майже по всій території країни. Опадів не передбачається у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях. У той же час жителі всіх регіонів відчують невелике підвищення температури.

Зокрема, у південних областях та на Закарпатті – до +29.

На решті території на 1-3 градуси менше.

Мінімальна температура – не вище +24 – в Харківській і Сумській областях.

У Києві дощ, вночі 14-16, вдень 25-27 градусів тепла.

Фото: Погода 9 червня (meteo.gov.ua)

У неділю, 10 червня, погода очікується така ж, як і в суботу.

Опади ймовірні у західному та центральному регіоні, а так само в Миколаєві і Херсоні.

Фото: Дощ (РБК-Україна)

Температура майже не зміниться.

Максимальні +28 – на півдні, на решті території – в середньому +26.

Тільки в Сумській області буде не більше 23 градусів тепла.

У столиці невеликий дощ, вночі 13-15, вдень 23-25 вище нуля.

Фото: Погода 10 червня (meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в четвер, 7 червня, очікується нічнн похолодання, а погоду визначатиме антициклон з центром над Білорусією.

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Теги: погода, прогноз погоды
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