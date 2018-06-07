"Дощі з грозами": синоптики розповіли про погоду на вихідні

Напевно, більшість українців не зможуть провести вихідні на природі
Синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні, 9 і 10 червня. Про це передає Укргідрометцентр.
У суботу, 9 червня, дощі з грозами очікуються майже по всій території країни. Опадів не передбачається у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях. У той же час жителі всіх регіонів відчують невелике підвищення температури.
Зокрема, у південних областях та на Закарпатті – до +29.
На решті території на 1-3 градуси менше.
Мінімальна температура – не вище +24 – в Харківській і Сумській областях.
У Києві дощ, вночі 14-16, вдень 25-27 градусів тепла.
Фото: Погода 9 червня (meteo.gov.ua)
У неділю, 10 червня, погода очікується така ж, як і в суботу.
Опади ймовірні у західному та центральному регіоні, а так само в Миколаєві і Херсоні.
Фото: Дощ (РБК-Україна)
Температура майже не зміниться.
Максимальні +28 – на півдні, на решті території – в середньому +26.
Тільки в Сумській області буде не більше 23 градусів тепла.
У столиці невеликий дощ, вночі 13-15, вдень 23-25 вище нуля.
Фото: Погода 10 червня (meteo.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що в четвер, 7 червня, очікується нічнн похолодання, а погоду визначатиме антициклон з центром над Білорусією.
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