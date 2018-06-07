Свежий воздух и прохлада: синоптики уточнили погоду на четверг

В Украину придет ночное похолодание

В четверг, 7 июня, ожидается ночное похолодание, а погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, из Европы идет свежий воздух, из-за чего и понизится температура ночью. Днем температура воздуха почти не изменится.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Температура ночью составит +5+10 градусов, а днем +18+23°. На Закарпатье и в южных областях ночью будет +11+16, днем +22+27 градусов тепла. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве также будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит +8+10, днем +20+22 градуса.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали о погоде во второй половине недели.

В четверг, 7 июня по всей территории нашей страны преимущественно без осадков. Ночью по стране +8°…+15°, днем на юге до +28°. Но в пятницу, 8 июня местами пройдут дожди с грозами. В южных областях - до +29°, в остальных регионах до +28°.

Хайп-такси #22: где пожарить шашлыки в Киеве