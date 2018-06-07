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Свіже повітря і прохолода: синоптики уточнили погоду на четвер

STYLERLIFE        07.06.2018 - 09:32
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

В Україну прийде нічний похолодання

У четвер, 7 червня, очікується нічний похолодання, а погоду визначатиме антициклон з центром над Білорусією. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, з Європи йде свіже повітря, з-за чого і знизиться температура вночі. Вдень температура повітря майже не зміниться.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Температура вночі становитиме +5+10 градусів, вдень +18+23°. На Закарпатті та у південних областях вночі буде +11+16, вдень +22+27 градусів тепла. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві також буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +8+10, вдень +20+22 градуси.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли про погоду в другій половині тижня.

У четвер, 7 червня по всій території нашої країни переважно без опадів. Вночі по країні +8°...+15°, вдень на півдні до +28°. Але в п'ятницю, 8 червня місцями пройдуть дощі з грозами. У південних областях - до +29°, в інших регіонах до +28°. 

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Теги: погода
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