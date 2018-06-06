"Местами - дожди с грозами": синоптики рассказали о погоде во второй половине недели

Только в четверг, 7 июня преимущественно без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине этой недели, передает УНИАН.

В четверг, 7 июня по всей территории нашей страны преимущественно без осадков. Ночью по стране +8°…+15°, днем на юге до +28°.

Фото: Карта - погода 7 июня (УНИАН)

Но в пятницу, 8 июня местами пройдут дожди с грозами. В южных областях - до +29°, в остальных регионах до +28°.

Фото: Карта -погода 8 июня (УНИАН)

На выходных, 9 и 10 июня в Украине также пройдут дожди.

Фото: Лето (pixabay.com)

В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +9°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +25°...+30°.

Фото: Карта - погода 9 июня(УНИАН)

В воскресенье, 10 июня ночью на севере до +9°, днем в Украине от +22° до +30°.

Фото: Карта - погода 10 июня (УНИАН)

Также в издании рассказали о народном прогнозе в эти дни.

7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.

8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.

9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня.

10 июня — Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный — будет богатый урожай.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали об изменении погоды.

Олег Сенцов. Один в поле воин