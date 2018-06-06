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"Місцями - дощі з грозами": синоптики розповіли про погоду в другій половині тижня

STYLERLIFE        06.06.2018 - 20:31
Фото Ратинский Вячеслав / УНІАН
Фото Ратинский Вячеслав / УНІАН

Тільки в четвер, 7 червня переважно без опадів

Синоптики розповіли, якою буде погода у другій половині цього тижня, передає УНІАН.

У четвер, 7 червня по всій території нашої країни переважно без опадів. Вночі по країні +8°...+15°, вдень на півдні до +28°.

Фото: Карта - погода 7 червня (УНІАН)

Але в п'ятницю, 8 червня місцями пройдуть дощі з грозами. У південних областях - до +29°, в інших регіонах-до +28°.

Фото: Карта -погода 8 червня (УНІАН)

На вихідні, 9 і 10 червня в Україні також пройдуть дощі.

Фото: Літо (pixabay.com)

У суботу вночі прохолодніше буде на півночі - до +9°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +25°...+30°.

Фото: Карта - погода 9 червня(УНІАН)

У неділю, 10 червня вночі на півночі до +9°, вдень в Україні від +22° до +30°.

Фото: Карта - погода 10 червня (УНІАН)

Також у виданні розповіли про народному прогнозі в ці дні.

7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю.

8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. Хороший урожай щавлю 8 червня — літо буде теплим.

9 червня — Федорин день. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясного наступного дня.

10 червня — Микити Тихого, Євтихія. День тихий і безвітряний — буде багатий урожай.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли про зміну погоди.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

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Теги: погода, прогноз погоды
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