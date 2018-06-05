Влажная воздушная масса: синоптики рассказали об изменении погоды

Ожидаются дожди и грозы по всей территории

Во вторник, 5 июня, погода в Украине будет зависеть от теплой, но влажной воздушной массы. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Ожидается падение атмосферного давления и осадки по всей территории страны.

В южных областях ночью пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем осадки ожидаются по всей Украине. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Температура воздуха ночью составит +13+18 градусов, а днем +23+28.

В Киеве ночью осадков не предвидеться. Днем возможен кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +16+18 градусов, днем прогреется до +25+27.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее климатолог рассказал украинцам о "сюрпризах" погоды.

"Этот вихрь несет теплую волну воздуха. Согласно прогнозов, циклон будут оттеснять северный и северо-восточный антициклон с большим давлением, а дожди при таких условиях могут быть только локальными", - сказал он.

Более того, по словам Троцюка, это "не все сюрпризы", к которым стоит готовится украинцам.

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