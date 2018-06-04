"Возможны ураганы": климатолог рассказал украинцам о "сюрпризах" погоды

Циклоны будут идти в Украине "один за одним"

В Украину идет сразу несколько циклонов, из-за чего возможны локальные дожди и ураганы. Об этом сообщил климатолог и директор Научно-аналитического центра Василий Троцюк, передает "Online Экспресс".

"Этот вихрь несет теплую волну воздуха. Согласно прогнозов, циклон будут оттеснять северный и северо-восточный антициклон с большим давлением, а дожди при таких условиях могут быть только локальными", - сказал он.

Более того, по словам Троцюка, это "не все сюрпризы", к которым стоит готовится украинцам.

"Но это не все сюрпризы. На это время циклоны с Атлантики просто выстроились в очередь и будут идти один за другим. Не смотря на такую ситуацию, на этой неделе температура воздуха будет колебаться от 22 до 30 градусов тепла", - подчеркнул климатолог.

Также Троцюк уточнил, что на этой неделе дожди стоит ожидать жителям нескольких областей Украины.

"Дожди хоть и будут, но умеренные. Ожидать их стоит на Закарпатье, а также в западной, северной и южной частях страны. Возможны ураганы", - сказал он.

Кстати, до конца недели в Украине будет тепло, но местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Во вторник, 5 июня, ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь в южных областях. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается +13+18, днем +23+28. В Карпатах ночью +7+12, днем +17+22. В Киеве днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16+18, днем +25+27.

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