Тепло и грозовые дожди: появился прогноз до конца недели

Температура составит +24+29 градусов

До конца недели в Украине будет тепло, но местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 5 июня, ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь в южных областях. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается +13+18, днем +23+28. В Карпатах ночью +7+12, днем +17+22.

В Киеве днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16+18, днем +25+27.

Фото: Pixabey

В среду и четверг, 6 и 7 июня, преимущественно без осадков. Дожди возможно только на юге и востоке страны. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7+12, на юге, 6 июня и в восточных и центральных областях +12+17. Днем +19+24. В южных и Закарпатской областях +24+29.

В Киеве будет сухо. Температура воздуха составит +21+23 градуса.

Фото: eubam.org

В пятницу и субботу, 8 и 9 июня, местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 8 июня +8+14, в южной части и на Закарпатье 9 июня в Украине+ 11+17. Днем +22+28, на северо-востоке страны +19+24.

В Киеве будет +24+26 градусов тепла, без осадков.

Кстати, синоптик предупредила о резком изменении погоды.

"Завтра дождей должно хватить всем. Особенно днем. Потому что нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где сегодня ожидается до +25+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, - дожди, даже ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы", - отметила она.

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