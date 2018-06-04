Атмосферный фронт: синоптик предупредила о резком изменении погоды

Украинцев ожидают дожди и грозы

Во вторник, 5 июня, в Украине ожидаются дожди. Со среды, 6 июня, по всей территории страны начнется похолодание. В ночь на 7 июня температура воздуха снизится до 7 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Завтра дождей должно хватить всем. Особенно днем. Потому что нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где сегодня ожидается до +25+30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, - дожди, даже ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы", - отметила она.

Температура воздуха 5 июня еще будет высокой.

"Разве в дождях периодически будет снижаться", - добавила синоптик.

Фото: pixabay.com/Marie_Bookwood

"А вот 6 июня, за фронтом, в большинстве областей Украины существенно похолодает, до +15+22 градусов! Разве что на Юге в среду еще побудут летние дожди и +28 градусов", - сообщила эксперт.

В Киеве во вторник атмосферный фронт обусловит периодические кратковременные дожди и грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха +26 градусов.

В среду, 6 июня, в столице осадки прекратятся, температура воздуха снизится до +18+21 градуса.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Важный нюанс. Умные книжки говорят, что растения растут, как правило, ночью, когда используют накопленные за день питательные вещества и солнце, а днем дремлют. И чем теплее ночь, тем растение быстрее растет", - написала Диденко.

Она отметила, что в ночь на 7 июня будет очень холодно, +7+10 градусов. Только на Юге будет теплее.

"Поэтому утром 7-го июня не бегите смотреть, как выросли ваши цуккини или огурчики, они в четверг будут отдыхать. А завтра в Украине будет тепло и сыро, встречаем атмосферный фронт", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз на понедельник.

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