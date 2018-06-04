Спека і дощі: синоптики уточнили прогноз на понеділок

Опади перемістяться у східні та південні області

У понеділок, 4 червня, в Україні буде спекотно, але дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря складе +25+27 градусів вдень, а вночі очікується +13+15 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У західних областях і частково на півночі країни буде сонячно. Опади перемістяться у східні та південні області. Так, невеликий дощ можливий у Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

У Києві буде сухо. Повітря прогріється до +29 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли в яких регіонах буде сонячно.

Синоптики пообіцяли погіршення погодних умов на заході і півночі країни. Крім того, сильні дощі з грозами пройдуть по всій центральній частині країни.

Короткочасні опади можливі на територіях Сумській, Харківській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Черкаській та Одеській областях України. На сході, у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також на окупованих територіях Донецької та Луганської областей синоптики пообіцяли суху і ясну погоду.

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