Дожди отступают: синоптики рассказали в каких регионах будет солнечно

В некоторых районах еще пройдут грозы

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 3 июня, пройдут дожди, местами с грозами. А к понедельнику, 4 июня, ситуация изменится в лучшую сторону.

Синоптики пообещали ухудшение погодных условий на западе и севере страны. Кроме того, сильные дожди, с грозами пройдут по всей центральной части страны.

Кратковременные осадки возможны на территориях Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях Украины. На востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей синоптики пообещали сухую и ясную погоду.

В некоторых регионах возможно небольшое понижение температуры, как дневной, так и ночной, на несколько градусов.

В понедельник, 4 июня, в большинстве регионов Украины установится сухая и ясная погода. Грозовой фронт переместится на юг и восток Украины.

Дожди с грозами ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Температура воздуха днем составит +25 +27 градусов, ночью от +13 до+15 градусов.

Кроме того, дождливо будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Температура воздуха днем составит +26 +28 градусов, а ночью от +14 до +17 градусов.

В остальных регионах будет тепло, местами даже жарко и солнечно. Возможно небольшое усиление ветра, до 3-8 м/сек.

Температура воздуха будет колебаться от + 24 до +28 градусов днем. Ночью от +13 до +16 градусов.

В Крыму без осадков, температура воздуха днем 24 – 26 градусов со знаком плюс. Ночная температура +14 +16 градусов.

В столице в понедельник будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем прогреется до + 26 +28 градусов. Ночью будет прохладнее, от +14 до +16 градусов. Возможно небольшое усиление ветра до 3-8 м/сек.

Кстати, синоптики предупредили об изменениях погоды.

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Видео: video.rbc.ua