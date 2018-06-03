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Вечером ожидайте дождей: синоптики предупредили об изменениях погоды

STYLERLIFE        03.06.2018 - 12:36
Фото: Иллюстративное изображение (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: Иллюстративное изображение (pixabay.com/Free-Photos)

На Севере и Западе Украины во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди

 

 

 

В Украине в воскресенье, 3 июня, синоптики прогнозировали сухую и жаркую погоду. Стало известно, что во второй половине дня увеличивается вероятность осадков в северной и западной частях нашей страны. Столбики термометров будут держаться от +27 до +29 градусов. После кратковременных дождей с порывистым ветром можно ожидать снижение температуры. Об этом сообщает телеканал 24 со ссылкой на Укргидрометцентр.

Фото: Иллюстративное изображение (pixabay.com/Free-Photos)

В воскресенье вероятность дождей с грозами крупнейшая на Западе и Севере. Также можно ожидать кратковременные осадки на территории Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Черкасской, Одесской и других областей Украины. На оккупированных территориях, а также в Днепропетровской и Запорожской областях обещается ясная и сухая погода.

Скриншот прогноза погоды на 3 июня(meteo.gov.ua)

Температура воздуха на территории Украины будет варьироваться в рамках от +23 до +29. В западных регионах ожидается от 24 до 29 градусов со знаком плюс. Средний показатель на Востоке будет ниже на 1-2 градуса. Холоднее всего 3 июня — на Юге страны.

В центральной и западной частях страны осадки ожидаются ближе к вечеру, в то время на как Востоке дожди с грозами можно ожидать и днем.

Напомним, что Наталка Диденко также дала прогноз погода на 3 июня. Синоптик спрогнозировала преимущественно сухую погоду, а также посоветовала оберегаться от комаров.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Дождь, прогноз погоды, гроза, ливень
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