"Комары активизировались": синоптик рассказала, в каких регионах ждать грозу

В отдельных областях возможно похолодание

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какую погоду стоит ожидать украинцам в воскресенье, 3 июня. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик предупредила, что сильнейшие дожди з грозами ожидаются в западных и северных областях страны. В остальных областях Украины будет без осадков.

"В воскресенье вероятность дождей с грозами вероятнее всего на западе, севере. На остальной территории – сухо", - написала Наталка Диденко.

В большинстве регионов страны в воскресенье будет тепло, местами даже жарко. Небольшая прохлада ожидает жителей Сумской и Харьковской областей.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Температура комфортная, +24 +29 градусов, в Сумской и Харьковской области местами +21 +24 градуса", - сообщила народный синоптик.

В столице Украины в воскресенье будет душно. Наталка Диденко сообщила, что в Киеве также возможен дождь с грозой.

"В Киеве завтра и солнце, и дождь с грозой, душновато, +28, но с периодическим ветерком. Комары активизировались, отгоняйте, а пчел и бабочек – не обязательно", - написала народный синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что народный синоптик уточнила погоду на выходные.

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что 2 и 3 июня в Украине будет тепло, солнечно, ясно, однако стоит ожидать кратковременные дожди в северной части страны.

2 и 3 июня на территории страны ожидается потепление воздуха. Температура днем будет варьироваться в рамках от +24 до +29 градусов тепла. В субботу, 2 июня, на востоке Украины будет наблюдаться потепление до +22 +25 градусов тепла. Ночью ожидается снижение от 8 до 14 градусов со знаком плюс.

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Видео: video.rbc.ua