"Сухо, ясно, солнечно, с переменными дождями": народный синоптик уточнила погоду на выходные

Наталка Диденко дополнила прогноз погоды для отдыхающих за границей

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что 2 и 3 июня в Украине будет тепло, солнечно, ясно, однако стоит ожидать кратковременные дожди в северной части страны. Об этом сообщатся на сайте "Опогоде".

2 и 3 июня на территории страны ожидается потепление воздуха. Температура днем будет варьироваться в рамках от +24 до +29 градусов тепла. В субботу, 2 июня, на востоке Укрианы будет наблюдаться потепление до +22 +25 градусов тепла. Ночью ожидается снижение от 8 до 14 градусов со знаком плюс.

На своей странице в Facebook Наталка Диденко рассказала, что погоду выходных будет определять антициклон.

"А у нас — антициклон, хоть тресни. Сухо, ясно, солнечно. Лето", – написала синоптик.

В большинстве регионов будет ожидаться сухая и ясная погода. В западных и северных областях страны пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

В центральной части нашей страны ожидается преимущественно теплая и сухая погода. Только 3 июня вечером в столице пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Киеве ожидается температура в +25 +27 градусов тепла, ночью этот показатель снизится до +11 градусов.

Также синоптик предупредила украинцев о грозах во время отдыха за границей.

"От Нидерландов через Германию, Венгрию до Греции вытянулась полоса ливней и гроз. Немного оторвался от "линии партии" небольшой очаг неустойчивости к нам, на запад Украины. Прямо что-то страшное крутится над Алжиром — в смысле, грозы и ливни активные)) В Испании есть несколько гроз, также в Турции, даже в традиционно курортных местах и городах", — спрогнозировала народный синоптик.

Скриншот поста акккаунта facebook.com/tala.didenko

К слову, Укргидрометцентр также дал прогноз на 2 июня. Большинство жителей Украины ожидает жаркая и безоблачная погода. Дожди, местами суточные, пройдут всего в нескольких регионах.

Видео: video.rbc.ua