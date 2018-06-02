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"Сухо, ясно, сонячно, зі змінними дощами": народний синоптик уточнила погоду на вихідні

STYLERLIFE        02.06.2018 - 12:36
Фото: (pixabay.com/brigachtal)
Фото: (pixabay.com/brigachtal)

Наталка Діденко доповнила прогноз погоди для відпочиваючих за кордоном

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 2 і 3 червня в Україні буде тепло, сонячно, ясно, однак варто очікувати короткочасні дощі, у північній частині країни. Про це повідомляється на сайті "Опогоде".

2 та 3 червня на території країни очікується потепління повітря. Температура вдень буде коливатися в межах від +24 до +29 градусів тепла. У суботу, 2 червня, на сході України буде спостерігатися потепління до +22 +25 градусів тепла. Вночі очікується зниження від 8 до 14 градусів зі знаком плюс.

На своїй сторінці у Facebook Наталка Діденко розповіла, що погоду вихідних визначатиме антициклон.

"А у нас — антициклон, хоч трісни. Сухо, ясно, сонячно. Літо", – написала синоптик.

У більшості регіонів буде очікуватися суха і ясна погода. В західних і північних областях країни пройдуть короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

В центральній частині нашої країни очікується переважно суха і тепла погода. Тільки 3 червня ввечері в столиці пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вдень у Києві очікується температура до +25 +27 градусів тепла, вночі цей показник знизиться до +11 градусів.

Також синоптик попередила українців про грози під час відпочинку за кордоном.

"Від Нідерландів через Німеччину, Угорщину до Греції пвитягнулася смуга злив та гроз. Трохи відірвався від "лінії партії" невеликий осередок нестійкості до нас, на захід України. Прямо щось страшне крутиться над Алжиром — в сенсі, грози і зливи активні)) В Іспанії є кілька гроз, також в Туреччині, навіть у традиційно курортних місцях і містах", — спрогнозувала народний синоптик.

Скріншот поста акккаунта facebook.com/tala.didenko

До речі, Укргідрометцентр також дав прогноз на 2 червня. Більшість мешканців України очікує спекотна та безхмарна погода. Дощі, місцями добові, пройдуть всього в декількох регіонах.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: прогноз, Наталка Діденко, прогноз погоды, гроза, ливень
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