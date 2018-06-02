Жара и суточные дожди: синоптики обрадовали украинцев приятным прогнозом

Часть областей накроют дожди, однако температура останется высокой

Сегодня, 2 июня, большинство жителей Украины ожидает жаркая и безоблачная погода. Дожди, местами суточные, пройдут всего в нескольких регионах. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, теплую погоду и +23-25 градусов тепла стоит ожидать жителям северных областей. Ночью этот показатель будет на уровне 8-11 тепла. Тем не менее, ожидать каких-либо осадков не стоит.

Похожая погода сегодня будет и в восточной Украине. Днем столбик термометра будет показывать 19-21 градус тепла, а вот ночью будет существенно холоднее – всего 5-7 градусов по Цельсию. Однако непогоды ждать не стоит – украинцев ждет солнечная погода с небольшим ветром.

В южных областях страны будет еще теплее – днем воздух прогреется до 23-26 по Цельсию. Ночью столбик термометра опуститься до показателя 9-11 градусов тепла. Ожидать дождей не приходится, однако жару "разбавит" небольшой порывчатый ветер.

Суточные дожди сегодня накроют западную Украину, а именно – жителей Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Тем не менее, температура воздуха там прогреется до 23-26 градусов тепла. Ночью этот показатель будет на уровне 11-15 по Цельсию. В то же время жителям Луцкой и Ровенской областей ждать осадков не стоит.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Жителям столицы Украины сегодня нужно готовиться жаркой погоды с небольшим ветром. Температура воздуха прогреется до 23-25 градусов тепла.

Фото: прогноз погоды по Киеву (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде на выходные, 2 и 3 июня. По ее информации, на территории страны будет преобладать сухая и ясная погода без осадков. Также Наталка рассказала о температуре воды в Азовском и Черном морях. В Киеве будет сухо, а в воскресенье пройдет дождь с грозой.

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