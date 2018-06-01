"Будут всякими": синоптик дала украинцам прогноз на выходные

В Киеве ожидается сухая и теплая погода

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде на выходные, 2 и 3 июня. По ее информации, на территории страны будет преобладать сухая и ясная погода без осадков. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Суббота и воскресенье в Украине будут всякими. На Западе будет жара до + 25 + 30 градусов, скачки давления и локальные дожди и грозы. Прячьтесь правильно от грозы. На Востоке ожидается свежая погода, +21 +24 градуса, сухо и ветрено. В Центре - без осадков, +23 +27 градусов. На севере - преимущественно сухо, 3 июня вечером возможен дождь на Житомирщине и Киевщине. +24 +27 градусов. На юге на выходных будет солнечно, +23 +27 градусов, на побережье морей иногда даже от +21 +23 градусов и с порывистым ветром", - сообщила синоптик.

Также Наталка рассказала о температуре воды в Азовском и Черном морях. В Киеве будет сухо, а в воскресенье пройдет дождь с грозой.

"Кстати, о морях. Температура воды в Черном море от +19 +21, в Азовском до +20 +23 градусов. В Днепре возле Киева +21,6. Кому очень припечет - в прямом смысле, от солнца - можно купаться. В Киеве на выходных сухо и комфортная температура воздуха, днем ​​+25 +27 градусов. Вечером в воскресенье вероятность дождя с грозой", - написала Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

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