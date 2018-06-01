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"Будуть всякими": синоптик дала українцям прогноз на вихідні

STYLERLIFE        01.06.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt

У Києві очікується суха і тепла погода

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду на вихідні, 2 і 3 червня. За її інформацією, на території країни переважатиме суха і ясна погода без опадів. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Субота та неділя в Україні будуть усілякими. На Заході буде спека, до +25+30 градусів, стрибки тиску та локальні дощі й грози. Ховайтеся правильно від грози.
На Сході очікується свіжіша погода, +21+24 градуси, сухо та вітряно.
У Центрі - без опадів, +23+27 градусів. На Півночі - переважно сухо, 3-го червня ввечері можливий дощ на Житомирщині та Київщині. +24+27 градусів. На Півдні вихідними буде сонячно, +23+27 градусів, на узбережжях морів подекуди навіть +21+23 градусів та з поривчастим вітром ", - повідомила синоптик.

Також Наталка розповіла про температуру води в Азовському і Чорному морях. У Києві буде сухо, а в неділю пройде дощ з грозою.

"До речі, про моря. Температура води у Чорному морі до 19-21, в Азовському до 20-23 градусів. У Дніпрі поблизу Києва 21,6. Кому дуже припече - в прямому сенсі, від сонця)) - можна купатися. У Києві вихідними переважно сухо та комфортна температура повітря, вдень +25+27 градусів. Ввечері у неділю є ймовірність дощу з грозою", - написала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Читайте також, народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, якою буде погода у Києві на вихідні, 2 і 3 червня.

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Теги: погода
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