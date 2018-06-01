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"Планируйте спокойно": синоптик рассказала киевлянам о погоде на выходные

STYLERLIFE        01.06.2018 - 09:30
Фото: Киев (pixabay.com/ru/users/Adrian34)
Фото: Киев (pixabay.com/ru/users/Adrian34)

Дождь с грозой пройдет только 3 июня, в воскресенье

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, какой будет погода в Киеве на выходные 2 и 3 июня. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По ее информации, жителей столицы в нерабочие дни ждет солнечная и сухая погода, только в воскресенье, 3 июня, к вечеру ожидается дождь.

Фото: Лето (bessarabiainform.com)

"Киевлянам на конец весны и начало лета. Пятница + 22, сухо. Суббота +25, сухо. Воскресенье +26, вечером дождь с грозой. Планируйте спокойно", - предупредила Наталка.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, 1 июня на востоке страны будет от + 18 до + 22 градуса, в центре и на севере — от + 20 до + 24 градусов, на юге от + 23 до + 26 градусов, а на западе все еще удержится жаркая погода — от + 25 до + 28 градусов.

Фото: kiev.vgorode.ua

Как ранее писал Styler, ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какая погода ждет украинцев в первый месяц лета.

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Теги: погода
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