"Аномалия температуры и осадков": синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в июне

Сообщается, что весь сезон температура будет выше средних многолетних значений

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, кака погода ждет украинцев в первый месяц лета. Об этом синоптик рассказала в комментарии изданию "Факты ICTV".

Наталья отметила, что прогноз базируется на модельных расчетах, которые предоставляют аномалию температуры и осадков по отношению к средним многолетним значениям.

"Опираясь на модельные расчеты ведущих мировых центров, на июнь прогнозируем среднюю месячную температуру на 1 – 1,5°С выше средних значений за базовый период, то есть +30-35°С в отдельные дни", - говорит Голеня.

Фото: Солнце (pixabay.com)

По словам синоптика в июне осадков следует ожидать меньше нормы. Наталья сообщила, что больше всего ожидается осадков на западе и востоке Украины, а вот в южной, центральной и северной части страны будет ближе к норме.

"В целом в июне ждем осадки где-то в пределах 80-90% нормы. Так, европейские центры пришли к соглашению, что лето будет сухим и жарким", - прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра.

Фото: Жара (УНИАН)

Она добавила, что весь сезон температура будет выше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, какой будет погода в первый день лета, 1 июня.

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