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"Аномалія температури і опадів": синоптик розповіла, яка погода чекає на українців в червні

STYLERLIFE        31.05.2018 - 16:30
Фото: Літо (pixabay.com)
Фото: Літо (pixabay.com)

Повідомляється, що весь сезон температура буде вище середніх багаторічних значень

Провідний синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла, яка погода чекає на українців в перший місяць літа. Про це синоптик розповіла в коментарі виданню "Факти ICTV".

Наталя зазначила, що прогноз базується на модельних розрахунках, які надають аномалію температури та опадів по відношенню до середнім багаторічним значенням.

"Спираючись на модельні розрахунки провідних світових центрів, на червень прогнозуємо середню місячну температуру на 1 – 1,5°С вище середніх значень за базовий період, тобто +30-35°С в окремі дні", - говорить Голеня.

Фото: Сонце (pixabay.com)

За словами синоптика в червні опадів слід очікувати менше норми. Наталя повідомила, що найбільше опадів очікується на заході і сході України, а от у південній, центральній і північній частині країни буде ближче до норми.

"У цілому в червні чекаємо опади десь в межах 80-90% норми. Так, європейські центри прийшли до угоди, що літо буде сухим і спекотним", - прогнозує синоптик Українського гідрометцентру.

Фото: Спека (УНІАН)

Вона додала, що весь сезон температура буде вище середніх багаторічних значень.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, якою буде погода в перший день літа, 1 червня.

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Теги: погода, прогноз погоды
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