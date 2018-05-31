"Температура немного снизится": синоптик рассказала, какой будет погода в первый день лета

По ее словам, лето начинается в Украине сухой солнечной погодой

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, какой будет погода в первый день лета, 1 июня. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Диденко сообщила, что лето начинается в Украине сухой солнечной погодой и лишь на Закарпатье и вокруг Карпат есть вероятность локальных дождей, ведь там "хвостом может махнуть атмосферный фронт".

Синоптик отметила, что циклоны, фронты и остальные "дождедательные" метеорологические образования нам 1 июня не грозят.

Фото: Карта (facebook.com/tala.didenko)

"Они, как видно из этой карты, "галасают" где угодно, кроме Украины. Честно говоря, лучше бы угрожали, потому что дождя таки надо, но атмосфера планирует самодостаточно, не спрашивая", - говорит Наташа.

Диденко также предупредила, что температура воздуха 1 июня снизится и к нам придет более свежая воздушная масса.

На Востоке 1 июня +18+22 градуса, в Центре, на Севере +20+24 градуса, на Юге +23+26 градусов, на Западе еще удержится почти жара, +25+28 градусов.

Фото: pixabay.com

"Внимательно. В Приазовье, в Крыму, ожидается 1 июня сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер. В Киеве пьятниця будет сухой. Кто перегрелся первым сильным солнцем, можно будет ночью погулять на улице, +11+14 градусов. А лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22+24 градуса", - написала синоптик.

Фото: pixabay.com

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в июне.

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