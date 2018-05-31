"Температура трохи знизиться": синоптик розповіла, якою буде погода в перший день літа

За її словами, літо розпочинається в Україні сухою сонячною погодою

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, якою буде погода в перший день літа, 1 червня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Діденко повідомила, що літо розпочинається в Україні сухою сонячною погодою і лише на Закарпатті та навколо Карпат є ймовірність локальних дощів, адже там "хвостом може махнути атмосферний фронт".

Синоптик відзначила, що циклони, фронти та решта "дощедайних" метеорологічних утворень нам 1 червня не загрожують.

Фото: Карта (facebook.com/tala.didenko)

"Вони, як видно з цієї карти, галасають де завгодно, окрім України. Чесно кажучи, краще б загрожували, бо дощу таки треба, але ж атмосфера планує самодостатньо, не питаючи", - говорить Наталка.

Діденко також попередила, що температура повітря 1 червня знизиться і до нас надійде свіжіша повітряна маса.

На Сході 1 червня +18+22 градуси, у Центрі, на Півночі +20+24 градуси, на Півдні +23+26 градусів, на Заході ще втримається майже спека, +25+28 градусів.

Фото: pixabay.com

"Уважно. В Приазов'ї, в Криму, очікується 1 червня сильний, до штормових поривів, північно-східний вітер. У Києві п'ятниця буде сухою. Хто перегрівся першим сильним сонцем, можна буде вночі погуляти на вулиці, +11+14 градусів. А літо почнеться у столиці максимальною денною температурою повітря +22+24 градуси", - написала синоптик.

Фото: pixabay.com

Раніше синоптики розповіли українцям, якою буде погода в червні.

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий