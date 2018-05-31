Не чекайте спеки: синоптики розповіли українцям, якою буде погода в червні

В кінці першого літнього місяця можливі грози і навіть град

Синоптики розповіли українцям, яку погоду чекати в червні 2018 року. Як повідомляє видання Meteoprog.ua, цей місяць може підкинути кілька погодних сюрпризів. Невелике похолодання, яке прийде в Україну наприкінці травня, може вплинути на початок першого літнього місяця. Зазначається, що перший тиждень червня буде теплим, але не спекотним.

В таку погоду буде дуже комфортно на природі - не холодно, і не жарко.

Денна температура повітря прогнозується від +28...+30 градусів, нічна температура коливатиметься в межах +14...+20 градусів. "Африканської спеки" в червні не буде.

Фото: Спеки чекати не варто (УНІАН)

Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни. Атмосферний фронт буде сприяти формуванню хмар і хмар.

З другого тижня місяця встановиться спекотна і суха погода, інтенсивні опади не прогнозуються. Температура повітря буде стабільною, без різких перепадів і стрибків. А з 15 червня на територію країни прийдуть грози і навіть опади у вигляді граду.

Фото: УНІАН

В кінці місяця температура повітря буде стабільною, сюрпризів не прогнозують.

Читайте також синоптик розповіла про погоду у завершальний день весни.

Хайп-таксі #22: де посмажити шашлики в Києві