Не ждите жары: синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в июне

В конце первого летнего месяца возможны грозы и даже град

Синоптики рассказали украинцам, какую погоду ждать в июне 2018 года. Как сообщает издание Meteoprog.ua, этот месяц может подбросить несколько погодных сюрпризов. Небольшое похолодание, которое придет в Украину в конце мая, может повлиять на начало первого летнего месяца. Отмечается, что первая неделя июня будет теплой, но не знойной.

В такую погоду будет очень комфортно на природе - не холодно, но и не жарко.

Дневная температура воздуха прогнозируется от +28…+30 градусов, ночная температура будет колебаться в пределах +14…+20 градусов. "Африканской жары" в июне не будет.

Фото: Зноя ожидать не стоит (УНИАН)

Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию туч и облаков.

Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков. А с 15 июня на территорию страны придут грозы и даже осадки в виде града.

Фото: УНИАН

В конце месяца температура воздуха будет стабильной, сюрпризов не прогнозируют.

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