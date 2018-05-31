Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Не ждите жары: синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в июне

STYLERLIFE        31.05.2018 - 09:30
Фото: Погода в июне (pixabay.com jill111)
Фото: Погода в июне (pixabay.com jill111)

В конце первого летнего месяца возможны грозы и даже град

Синоптики рассказали украинцам, какую погоду ждать в июне 2018 года. Как сообщает издание Meteoprog.ua, этот месяц может подбросить несколько погодных сюрпризов. Небольшое похолодание, которое придет в Украину в конце мая, может повлиять на начало первого летнего месяца. Отмечается, что первая неделя июня будет теплой, но не знойной.

В такую погоду будет очень комфортно на природе - не холодно, но и не жарко. 

Дневная температура воздуха прогнозируется от +28…+30 градусов, ночная температура будет колебаться в пределах +14…+20 градусов. "Африканской жары" в июне не будет.

Фото: Зноя ожидать не стоит (УНИАН)

Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию туч и облаков.

Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков. А с 15 июня на территорию страны придут грозы и даже осадки в виде града.

Фото: УНИАН

В конце месяца температура воздуха будет стабильной, сюрпризов не прогнозируют.

Читайте также, как синоптик рассказала о погоде в завершающий день весны.

Хайп-такси #22: где пожарить шашлыки в Киеве

В Украину идет летняя жара: синоптики дали прогноз на 31 мая "Температура воздуха не изменится": синоптик рассказала о погоде в завершающий день весны
Теги: погода
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top