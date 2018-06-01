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"Плануйте спокійно": синоптик розповіла киянам про погоду на вихідні

STYLERLIFE        01.06.2018 - 09:30
Фото: Київ (pixabay.com/ru/users/Adrian34)
Фото: Київ (pixabay.com/ru/users/Adrian34)

Дощ пройде лише 3 червня, у неділю

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, якою буде погода у Києві на вихідні, 2 і 3 червня. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. За її інформацією, жителів столиці в неробочі дні чекає сонячна і суха погода, лише в неділю, 3 червня, в вечері очікується дощ.

Фото: Літо (bessarabiainform.com)

"Киянам на кінець весни і початок літа. П'ятниця + 22, сухо. Субота +25, сухо. Неділя +26, ввечері дощ з грозою. Плануйте спокійно", - попередила Наталка.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

До речі, 1 червня на сході країни буде від + 18 до + 22 градуси, у центрі і на півночі — від + 20 до + 24 градусів, на півдні від + 23 до + 26 градусів, а на заході все ще утримається спекотна погода — від + 25 до + 28 градусів.

Фото: kiev.vgorode.ua

Як раніше писав Styler, провідний синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла, яка погода чекає на українців в перший місяць літа.

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Теги: погода
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