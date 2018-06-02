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Спека і добові дощі: синоптики потішили українців приємним прогнозом

STYLERLIFE        02.06.2018 - 09:10
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt

Частину областей накриють дощі, однак температура залишиться високою

Сьогодні, 2 червня, більшість мешканців України очікує спекотна та безхмарна погода. Дощі, місцями добові, пройдуть всього в декількох регіонах. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, теплу погоду і +23-25 градусів тепла варто чекати жителям північних областей. Вночі цей показник буде на рівні 8-11 тепла. Тим не менш, очікувати якихось опадів не варто.

Схожа погода сьогодні буде й у східній Україні. Вдень стовпчик термометра показуватиме 19-21 градус тепла, а от вночі буде істотно холодніше – всього 5-7 градусів за Цельсієм. Однак негоди чекати не варто – українців чекає сонячна погода з невеликим вітром.

У південних областях країни буде ще тепліше – вдень повітря прогріється до 23-26 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра опуститися до показника 9-11 градусів тепла. Очікувати дощів не доводиться, проте спеку "розбавить" невеликий поривчастий вітер.

Добові дощі сьогодні накриють західну Україну, а саме – жителів Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Тим не менш, температура повітря там прогріється до 23-26 градусів тепла. Вночі цей показник буде на рівні 11-15 за Цельсієм. У той же час жителям Луцької та Рівненської областей чекати опадів не варто.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Жителям столиці України сьогодні готуватися чекати спекотної погоди з невеликим вітром. Температура повітря прогріється до 23-25 градусів тепла.

Фото: прогноз погоди по Києву (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду на вихідні, 2 і 3 червня. За її інформацією, на території країни переважатиме суха і ясна погода без опадів. Також Наталка розповіла про температурі води в Азовському і Чорному морях. У Києві буде сухо, а в неділю пройде дощ з грозою.

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Теги: погода, Дождь, Украина
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