"Комарі активізувалися": синоптик розповіла, в яких регіонах чекати на грозу

В окремих областях можливе похолодання

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яку погоду варто очікувати українцям у неділю, 3 червня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик попередила, що сильні дощі з грозами очікуються в західних і північних областях країни. В інших областях України буде без опадів.

"У неділю ймовірність дощів з грозами найімовірніше на заході, півночі. На решті території – сухо", - написала Наталка Діденко.

У більшості регіонів країни в неділю буде тепло, місцями навіть спекотно. Невелика прохолода очікує на мешканців Сумської та Харківської областей.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Температура комфортна, +24 +29 градусів, у Сумській і Харківській області місцями +21 +24 градуси", - повідомила народний синоптик.

У столиці України в неділю буде душно. Наталка Діденко повідомила, що в Києві також можливий дощ з грозою.

"У Києві завтра і сонце, і дощ з грозою, душно, +28, але з періодичним вітерцем. Комарі активізувалися, відганяйте, а бджіл і метеликів – не обов'язково", - написала народний синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що народний синоптик уточнила погоду на вихідні.

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 2 і 3 червня в Україні буде тепло, сонячно, ясно, однак варто очікувати короткочасні дощі, у північній частині країни.

2 та 3 червня на території країни очікується потепління повітря. Температура вдень буде коливатися в межах від +24 до +29 градусів тепла. У суботу, 2 червня, на сході України буде спостерігатися потепління до +22 +25 градусів тепла. Вночі очікується зниження від 8 до 14 градусів зі знаком плюс.

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Відео: video.rbc.ua