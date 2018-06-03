Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Увечері чекайте дощів: синоптики попередили про зміни погоди

STYLERLIFE        03.06.2018 - 12:36
Фото: Ілюстративне зображення (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: Ілюстративне зображення (pixabay.com/Free-Photos)

На Півночі і Заході України у другій половині дня очікуються короткочасні дощі

 

 

 

В Україні у неділю, 3 червня, синоптики прогнозували суху і жарку погоду. Стало відомо, що у другій половині дня збільшується ймовірність опадів у північній та західній частинах нашої країни. Стовпчики термометрів будуть триматися від +27 до +29 градусів. Після короткочасних дощів з поривчастим вітром можна очікувати зниження температури. Про це повідомляє телеканал 24 з посиланням на Укргідрометцентр.

Фото: Ілюстративне зображення (pixabay.com/Free-Photos)

У неділю ймовірність дощів з грозами найбільша на Заході і Півночі. Також можна очікувати короткочасні опади на території Сумської, Харківської, Полтавської, Київської, Чернігівської, Рівненської, Черкаської, Одеської та інших областей України. На окупованих територіях, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях обіцяється ясна і суха погода.

Скріншот прогнозу погоди на 3 червня(meteo.gov.ua)

Температура повітря на території України буде варіюватися в межах від +23 до +29. У західних регіонах очікується від 24 до 29 градусів зі знаком плюс. Середній показник на Сході буде нижче на 1-2 градуси. Найхолодніше 3 червня — на Півдні країни.

У центральній і західній частинах країни опади очікуються ближче до вечора, в той час як на Сході дощі з грозами можна очікувати і вдень.

Нагадаємо, що Наталка Діденко також дала прогноз погоди на 3 червня. Синоптик спрогнозувала переважно суху погоду, а також порадила оберігатися від комарів.

Видео: video.rbc.ua

Дощі і грози: синоптики дали прогноз погоди на неділю "Комарі активізувалися": синоптик розповіла, в яких регіонах чекати на грозу
Теги: Дождь, прогноз погоды, гроза, ливень
У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
"Такий молодий": помер відомий український хореограф
"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту
"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа
On Top