Увечері чекайте дощів: синоптики попередили про зміни погоди

На Півночі і Заході України у другій половині дня очікуються короткочасні дощі

В Україні у неділю, 3 червня, синоптики прогнозували суху і жарку погоду. Стало відомо, що у другій половині дня збільшується ймовірність опадів у північній та західній частинах нашої країни. Стовпчики термометрів будуть триматися від +27 до +29 градусів. Після короткочасних дощів з поривчастим вітром можна очікувати зниження температури. Про це повідомляє телеканал 24 з посиланням на Укргідрометцентр.

Фото: Ілюстративне зображення (pixabay.com/Free-Photos)

У неділю ймовірність дощів з грозами найбільша на Заході і Півночі. Також можна очікувати короткочасні опади на території Сумської, Харківської, Полтавської, Київської, Чернігівської, Рівненської, Черкаської, Одеської та інших областей України. На окупованих територіях, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях обіцяється ясна і суха погода.

Скріншот прогнозу погоди на 3 червня(meteo.gov.ua)

Температура повітря на території України буде варіюватися в межах від +23 до +29. У західних регіонах очікується від 24 до 29 градусів зі знаком плюс. Середній показник на Сході буде нижче на 1-2 градуси. Найхолодніше 3 червня — на Півдні країни.

У центральній і західній частинах країни опади очікуються ближче до вечора, в той час як на Сході дощі з грозами можна очікувати і вдень.

Нагадаємо, що Наталка Діденко також дала прогноз погоди на 3 червня. Синоптик спрогнозувала переважно суху погоду, а також порадила оберігатися від комарів.

Видео: video.rbc.ua