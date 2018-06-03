Дощі відступають: синоптики розповіли в яких регіонах буде сонячно

У деяких районах ще пройдуть грози

У більшості регіонів України у неділю, 3 червня, пройдуть дощі, місцями з грозами. А до понеділка, 4 червня, ситуація зміниться в кращу сторону.

Синоптики пообіцяли погіршення погодних умов на заході і півночі країни. Крім того, сильні дощі з грозами пройдуть по всій центральній частині країни.

Короткочасні опади можливі на територіях Сумській, Харківській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Черкаській та Одеській областях України. На сході, у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також на окупованих територіях Донецької та Луганської областей синоптики пообіцяли суху і ясну погоду.

У деяких регіонах можливе невелике зниження температури, як денної, так і нічної, на кілька градусів.

У понеділок, 4 червня, у більшості регіонів України встановиться суха і ясна погода. Грозовий фронт переміститься на південь і схід України.

Дощі з грозами очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Температура повітря вдень становитиме +25 +27 градусів, вночі від +13 до+15 градусів.

Крім того, дощитиме в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Температура повітря вдень становитиме +26 +28 градусів, а вночі від +14 до +17 градусів.

В інших регіонах буде тепло, місцями навіть жарко і сонячно. Можливо невелике посилення вітру, до 3-8 м/с.

Температура повітря коливатиметься від + 24 до +28 градусів вдень. Вночі від +13 до +16 градусів.

У Криму без опадів, температура повітря вдень 24 – 26 градусів зі знаком плюс. Нічна температура +14 +16 градусів.

У столиці в понеділок буде сухо і сонячно. Температура повітря удень прогріється до + 26 +28 градусів. Уночі буде прохолодніше, від +14 до +16 градусів. Можливо невелике посилення вітру до 3-8 м/сек.

До речі, синоптики попередили про зміни погоди.

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Відео: video.rbc.ua